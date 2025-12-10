Ricardo Salinas quiere regalar boletos

La Copa del Mundo 2026 marcará un momento histórico para el futbol al convertirse en la primera organizada de manera conjunta por tres países: México, Estados Unidos y Canadá. Con la cuenta regresiva en marcha, miles de personas en todo el mundo ya aguardan con emoción el inicio del torneo. Entre los entusiastas destaca el empresario Ricardo Salinas Pliego, quien no solo ha manifestado su interés por la inauguración del Mundial, sino que también anunció que plantea regalar boletos para que más aficionados puedan disfrutar del evento.

A través de su cuenta en X, compartió un mapa detallado del estadio Azteca con la distribución y los costos de los asientos. En tono humorístico, preguntó a sus seguidores si debía comprar entradas para obsequiarlas o asistir personalmente para comprobar si el público lo recibía con aplausos o abucheos.

Esta publicación se volvió viral y usuarios respondieron que podría hacer ambas cosas: adquirir boletos para regalarlos y, además, presentarse en el estadio. Incluso, hubo quienes le sugiriendo que pidiera al sonido local que anunciara su presencia.

“Asista al Mundial. Si lo abuchean o lo aplauden, significa que sería un buen contendiente para las próximas elecciones”. “Las dos cosas, tío: es un buen termómetro y una oportunidad para alguien que sueña con estar ahí”. “Sería bueno que fuera para que el gobierno actual viera cuánto lo quiere la gente de México, y también que rifara los boleto”, fueron algunos de los comentarios.