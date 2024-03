El periodista Ricardo Casares reapareció con un mensaje en video que envió al programa Venga la alegría, luego de que el pasado lunes sufrió un infarto y fue operado de emergencia.

“Queridos amigos del pueblo, todavía no se les va a hacer, todavía no, aquí estoy gracias a mis compañeros, gracias al Dany, que ustedes no conocen, pero me salvó la vida. Gracias a todos los que reaccionaron puntual, y aquí estoy”, dijo con la voz agitada el conductor del matutino de TV Azteca.

Tras darse a conocer la noticia del infarto que sufrió el periodista de 43 años, se informó que la rápida intervención de sus compañeros del programa le permitió a Casares ser trasladado de manera oportuna al hospital para ser operado.