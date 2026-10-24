Ricky Martin no conoce a Verástegui

El supuesto romance entre Ricky Martin y Eduardo Verástegui volvió a ser tema de conversación recientemente, cuando cuestionaron al actor en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Días después, es el cantante puertorriqueño quien por primera vez rompe el silencio.

Verástegui negó dicha versión y aseguró que su expareja y amiga Aracely Arámbula nunca ha asegurada ni confirmada nada al respecto. Sin embargo, la periodista Ana María Alvarado afirmó que ella estuvo presente cuando la actriz y ex de Luis Miguel dijo que Ricky le había bajado a su entonces novio Verástegui. “Y se asomó al balcón para ver a Ricky Martin y voltea y nos comentó ‘y pensar que él me quitó a mi novio’, y lo oímos; o sea, no es un invento, lo dijo, lo dijo”, expresó la periodista, quien escuchó la queja de Arámbula junto a Fabián Lavalle.

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A través de sus estados en Instagram, Ricky Martin abordó la polémica de un supuesto romance en el pasado con Eduardo Verástegui, su contemporáneo; el intérprete de 50 años fue breve pero contundente, y dejó claro que como no le queda de otra se ríe de la situación. “Aquí riéndome porque no me queda de otra. Solo para que estemos claros, yo nunca le he visto a Eduardo Verástegui”, aseguró, y en una segunda parte de su mensaje aprovechó para promocionar uno de sus videos, el de la canción llamada “Pikito pikito”, lanzada recientemente.

Mientras que Verástegui mantiene en privado aspectos de su vida personal, Ricky Martin hizo pública su homosexualidad el 29 de marzo de 2010, mediante una carta abierta que publicó en su sitio web oficial y en Twitter. El cantante tomó la decisión mientras escribía sus memorias y después del nacimiento de sus hijos, pues quería vivir con honestidad y evitar enseñarles a mentir.

Una década antes, en el 2000, había enfrentado una incómoda entrevista con la periodista Barbara Walters, en la que evitó responder si era gay porque todavía no se sentía preparado para hablar públicamente sobre su orientación sexual.