Ricky Martin vive “tsunami”

El cantante Ricky Martin compartió el impacto que tuvo en él su participación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 60, en el que fue invitado de Bad Bunny junto con Lady Gaga. “Me tienen que dar varias horas para dejarme entender el ‘tsunami’ de emociones que estoy sintiendo”, escribió en su cuenta de Instagram.

Martin interpretó “Lo que le pasó a Hawaii” sentado en una silla blanca, junto a un platanar que imitaba la portada del disco Bad Bunny Debí tirar más fotos, recién premiado con el Grammy al álbum del año.

A propósito de ese triunfo, Martin también publicó una carta para su paisano en el diario puertorriqueño El Nuevo Día. “Me tocó muy profundo. No solo como artista, sino como puertorriqueño que ha caminado escenarios del mundo cargando su idioma, su acento y su historia”, escribió. “Lo que has alcanzado no es solo un logro musical histórico, es una victoria cultural y humana”.

Lady Gaga, quien había tenido su propio show de medio tiempo del Super Bowl en 2017, no se quedó atrás y agradeció la invitación de Bad Bunny. “Fue un honor absoluto para mí”, escribió en Instagram. “Gracias, Benito, por invitarme, y gracias a todo el elenco por darme la bienvenida a su escenario. No me lo perdería por nada del mundo”, añadió.