Ricky Martin y Jwan Yosef se separan

Al final no fue tan fuerte el amor y Ricky Martin anunció su separación tras seis años de matrimonio de su pareja Jwan Yosef; sin embargo, la sombra de la infidelidad pesa sobre el boricua, quien tendría una obsesión con creadores de contenido erótico.

La pareja emitió un comunicado oficial donde anunció el fin de su matrimonio. “Ambos hemos decidido terminar nuestro matrimonio con amor, respeto y dignidad por nuestros hijos, honrando lo que hemos vivido como pareja todos estos maravillosos años”, manifestó el intérprete de “Livin’ la vida loca”, de 51 años, y el pintor sueco de origen sirio, de 38.

Cabe indicar que en el comunicado no se hace alusión a los motivos de la separación; sin embargo, el programa Chisme No Like dio a conocer que Martin pudo ser infiel al pintor y revivió el hecho de que el cantante está obsesionado con un actor porno y creador de contenido erótico.

Así, sacaron a relucir de nuevo que “cacharon” al famoso dándole “like” a las fotos de un sujeto llamado Max Barz. “Es el actor con el que está obsesionado Ricky Martin, ambos se siguen en sus redes y seguramente ya se contactaron”, señalan.

Además, aseguran que el boricua siempre ha sido “ojoalegre”, ha vivido “la vida loca” y ha engañado a su pareja no una sino varias veces, incluso con el actor Eduardo Verástegui.