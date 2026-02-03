Ricky tiene problemas con visiones

El cantante Ricky Martin estaría pasando por una situación complicada en cuanto a su salud mental, con visiones que llegarían incluso a provocar el llamado terror nocturno, pero esto tendría un oscuro origen.

Según el comunicador Javier Ceriani, de debería a que la estrella de la música hispanoparlante habría tenido relación o acercamientos con cosas diabólicas, señalando principalmente la canción “Jezabel”, que pertenece al álbum Sound loaded. “Ricky Martin le contó a un chico que en la noche le aparecen sombras. Algo parecido a lo que le pasa a Juanes, terrores nocturnos. Sombras negras en el medio de la noche”, fue lo indicó el comunicador en una de sus recientes transmisiones en su canal de Youtube.

Parte de la letra de la melodía dice: “Aquí vienes. Has ido de cama en cama. Y ahora el daño está hecho, Jezabel. Besa y cuenta. Usas tu cuerpo solo para lanzar”.

La fama del oscuro personaje radica en ser reflejo de la maldad o de la manipulación en la narrativa bíblica.