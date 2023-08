Ricky Martin rompió el silencio a casi un mes de haber anunciado que él y su ahora exesposo Jwan habían tomado la decisión de ponerle fin a seis años de matrimonio. “Estoy soltero”, confirmó el cantante de 51 años.

Martin recalcó que siempre tendrán presente la educación de sus dos hijos en común, quienes son su prioridad y los mantendrán —de cierta manera— unidos por el resto de sus vidas. “Jwan y yo siempre seremos familia. Tenemos dos hijos que vamos a criar juntos y esto no es de ahora. Nosotros hemos estado planificando esta situación desde hace mucho tiempo”, reveló el famoso en entrevista con Telemundo Puerto Rico.

Al hablar de la posibilidad de que se vuelva a enamorar y a tener una nueva pareja, Ricky Martin dejó en claro que está abierto al amor, pero que no es un compromiso que vea en el corto plazo.

“Con calma, fueron siete u ocho años (de relación). Yo la voy a pasar bien, yo la quiero pasar bien, vamos con calma, pero yo sí me veo en otra relación. No estoy hablando en un futuro cercano, pero a mí me encanta estar enamorado. A mí me gusta estar en pareja”, aseguró el cantante.