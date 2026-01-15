Rinde homenaje a Yeison Jiménez

“A mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres”, dice parte de la canción “Aventurero”, de Yeison Jiménez, quien falleció el 10 de enero en un accidente aéreo mientras se dirigía a un concierto; el cantante Christian Nodal, le rindió un homenaje en redes después de que el fin de semana celebrara su cumpleaños número 27.

El mexicano tuvo una fiesta con todo y caballo de regalo por parte de su esposa Ángela Aguilar; música, comida, abrazos y amigos formaron parte de la fiesta celebrada en Zacatecas, los grandes ausentes fueron los padres de Nodal, quienes rara vez se les ha visto interactuando con la familia de Ángela.

En redes, muchos comparan el éxito de Yeison Jiménez en Colombia con el que tiene Christian Nodal en México, ambos intérpretes de música regional de su país, jóvenes y con prometedores escenarios de éxito para el futuro, aunque Yeison ya planeaba retirarse en uno a, cuando cumpliera 35.

El domingo, miles de personas se congregaron en las afueras del estadio El Campín de Bogotá para rendir homenaje a Yeison en un acto espontáneo que terminó convertido en una celebración colectiva de su vida y su música.

Como si de un gran concierto o un multitudinario partido de futbol se tratase, desde las primeras horas de la tarde largas filas se formaron alrededor del estadio para ingresar al espacio vallado y protegido donde una gran pantalla mostró actuaciones pasadas del artista.