Rinden homenaje a Dolores Heredia

En la oficina de la Presidencia de la República hay un documento trabajado y presentado por la actriz Dolores Heredia y otros creativos mexicanos a fin de que haya salas de cine en zonas rurales en las que se proyecten largometrajes nacionales que regularmente no llegan a la exhibición pública. “El proyecto está hecho, el asunto donde se entretiene todo es en el recurso (económico). La idea es empezar (con los cines) por zonas rurales. Ahora está en Presidencia, vamos a ver si ya le llegó a ella (Claudia Sheinbaum), es oportuno”, comenta Heredia.

La que habla es, desde hace más de tres décadas, una de las actrices más sólidas del cine mexicano. Dos crímenes, Rudo y Cursi, Santitos y Chicuarotes son algunos de sus cerca de cien trabajos frente a cámara.

La famosa será homenajeada en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara y recibirá el Mayahuel de Plata por su trayectoria, máximo reconocimiento del certamen; también ofrecerá una charla el domingo con motivo de la presentación de un libro biográfico. “De pronto nos esperamos un montón para reconocer y homenajear a gente querida, esperamos a que sean viejos y yo soy como intermedia (risas). Me sorprendió ver hacia atrás y lo que he hecho en la vida, también me cayó el veinte que tampoco estoy tan chavita y no cumplo aún 60 años”, dice.

La actriz, originaria de Baja California, inició en el cine en 1990 con Pueblo de madera, de Juan Antonio de la Riva. Antes había hecho mucho teatro y decidió dedicarse al arte. “Lo más impactante de mi relación con el cine es que no me acuerdo de nervios como me ocurre con el teatro. Cada vez que doy función me quiero morir. Pero el cine es un placer”, expresó.

¿Ha cambiado el cine en 35 años, cuando se hablaba de un nuevo cine mexicano?

Ahora estamos, espero, ya sea como un final y el ocaso de este tipo de historias que no es que no se deban hacer, es que sorprende la cantidad de películas hechas sobre desaparecidos, violencia, narcos. El país también no ha parado de mostrar eso, pero siento que hay que darle la vuelta, tenemos que rascar en nuestro imaginario.

Eres mujer política, activista…

Yo nací a la izquierda, mi corazón está ahí totalmente. Me entusiasma, me impresiona mucho Claudia Sheinbaum, es un buen momento para estar aquí y no despegarnos, es criticar, proponer y conversar. En cine (Imcine, Cineteca, CCC) puso a mujeres, eso no significa que tenemos la base ganada o decidamos bien, somos humanos, pero sí es hacer las cosas de otra manera. Hay mujeres virtuosas de las que en este momento podemos echar mano.

¿Alguna vez te diste cuenta de que te pagaban menos que un compañero actor?

Nunca me he fijado en eso, porque siento que hice películas que, como no están en ese mundo de la industria comercial, no pagaban tanto. He hecho alguna donde le digo al director y al productor que, si dicen cuánto cobré, los meto a la cárcel, porque es una vergüenza y no quiero que digan que hago cosas por tres pesos (risas).

Decía Silvia Pinal que la televisión da fama; el teatro, tablas, y el cine es la joya de la corona, pero tú has hecho poca TV

La TV te da un entrenamiento chévere y para comer (risas), pero no ha sido el dinero lo que me ha tenido ahí. Yo ya hice TV muy tarde. La tele lo que te da es práctica y mucho rigor, porque debes cuidar más todo, porque todo mundo anda corriendo y debes lograr decirlo.