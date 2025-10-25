Rinden homenaje a Elena Poniatowska

Hace unos días, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México rindió homenaje a la reconocida escritora Elena Poniatowska, por su ejemplo de compromiso con la verdad y por su legado como una de las periodistas más destacadas del país. Elena Poniatowska expresó su emoción por el homenaje, y recordó el legado de Guillermo Haro, quién luchó por un mejor país, afirmó.

“Fue el fundador de la astronomía moderna en México, fui su esposa, vivimos muchos años en Tonantzintla, tuvimos tres hijos, él quería un México a la altura de los demás países del mundo, porque el México del pasado es un ejemplo enorme, las pirámides, todo el pasado”, señaló, y luego subrayó la importancia de reflexionar sobre el presente de la nación. “Quiero hablar con emoción del México actual, de la valentía de los estudiantes y de los rectores (de la Universidad). Y la razón de estar aquí es decirles que lo mejor de México, finalmente, es la cultura, porque es lo máximo, lo mejor que tenemos”, dijo la periodista.

Al finalizar el homenaje, Elena Poniatowska firmó el Libro de Visitantes Distinguidos de la Cámara de Comercio, donde dedicó un mensaje a sus padres y a sus hermanos. Por su parte, Javier Aranda refirió que la escritora cuenta con un archivo de medio siglo con historias, reseñas y anécdotas de importantes figuras culturales de México, como Juan Rulfo, Octavio Paz, María Félix e incluso el Santo, y subrayó que es necesario que se quede en México y no se mueva al extranjero, por la importancia de todo el conocimiento que Poniatowska ha reunido. Así, dirigió un mensaje a los empresarios y a la sociedad civil para velar por ese archivo.