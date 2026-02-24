Rinden homenaje a Miguel León-Portilla

En el centenario de su nacimiento, el historiador Miguel León-Portilla, quien nació el 22 de febrero de 1926, fue homenajeado en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes por el investigador Patrick Johansson, el poeta nahua Natalio Hernández y la lingüista Ascensión Hernández Triviño, bajo la moderación de la escritora Susana Bautista.

Tras darle voz a las autoridades del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal; Haydeé Boetto, subdirectora general) y de la presentación de Bautista, Johansson subrayó que se celebra un siglo del nacimientos de León-Portilla y estableció un paralelismo entre el historiador griego Plutarco y Bernardino de Sahagún y Bartolomé de las Casas, “próceres culturales de la historia de México, que don Miguel admiraba, a los que remitía constantemente, cuyas vidas y obras fueron dedicadas en gran parte al estudio de las culturas autóctonas de México y la defensa de sus pueblos originarios”. “Miguel León-Portilla luchó para que la dignidad de los pueblos originarios dejara de ser un concepto raro, abstracto e ideológicamente manipulable y se concretara en derechos constitucionales para que la conmiseración condescendiente que solía despertar, en el mejor de los casos, las comisiones indígenas se convirtiera en un reconocimiento que enaltece”, continuó el investigador.

Bautista recordó que la sala Nezahualcóyotl en el Centro Cultural Universitario (CCU), de la UNAM, fue nombrada así a petición de León-Portilla.

Una ventana a la palabra

El poeta Natalio Hernández destacó que “su obra contribuyó a visibilizar la literatura contemporánea en las diversas lenguas originarias de México”, y leyó fragmentos de tres poemas: “Los invito a que oigamos el canto que nos legó nuestro maestro de la palabra, Miguel León-Portilla”.

Particularmente emotiva y capaz de sintetizar sus palabras y el trabajo de León-Portilla fue la parte final de su lectura: “Cuando muere una lengua todo lo que hay en el mundo, mares y ríos, animales y plantas, ni se piensan, ni pronuncian con atisbos y sonidos que no existen ya”.

En su intervención, Ascensión Hernández Triviño, quien en mayo de 1965 se casó con Miguel León Portilla, destacó la trayectoria de la escritora Nadia López García, quien hasta hace unos días estuvo al frente de la Coordinación Nacional de Literatura; le dedicó palabras, también, a los integrantes del presídium, y a la poeta Natalia Toledo. “Aquí fue despedido Miguel con tristeza y con amistad, con fortaleza y nostalgia, un día 2 de octubre de 2019, en una ceremonia muy emotiva que la familia no olvida. Fue la mejor despedida que él pudo imaginar, con autoridades del país, con amigos y colegas, y también con gente del común, gente del pueblo, y hasta danzantes que tocaron su música y que bailaron para regocijar su alma. Hoy, casi siete años después, estamos recordando su legado, su palabra y su pensamiento, sus libros y su figura”, refirió.

También el cronista decano Jorge de León-Rivera informó que la Asociación de Cronistas de la Ciudad de México acordó instituir la Presea Miguel León-Portilla para personas que no sean cronistas y las primeras entregas serán para Ascensión Hernández Triviño y Natalio Hernández.

La hija del homenajeado, la historiadora Marisa León-Portilla, informó que el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM dedicará, el 25 de febrero, un día completo al historiador en el que los dos editores de Soy mi memoria (se publicó primero en la UNAM y luego en El Colegio Nacional) darán pormenores de la edición de este libro. En la Feria Internacional del Libro de Coyoacán (Filco) también habrá dos eventos dedicados a León-Portilla.

Marisa León-Portilla adelantó que se trabaja en la publicación de tres obras inéditas del historiador, que podrían ver la luz en unos tres años (una por año). La primera de estas aborda la presencia indígena en México a través del tiempo, otra es una Gramática del inglés al náhuatl y la última es una antología de poesía en lenguas indígena.