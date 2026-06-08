Rinden homenaje a mujeres en la fonografía

La Secretaría de Cultura, a través de la Fonoteca Nacional, organizó la sesión de escucha “Cantantes pioneras de la grabación en México”, un encuentro dedicado a reconocer el papel de las mujeres en la consolidación de la industria fonográfica y la construcción de la memoria musical del país.

La actividad, efectuada en el auditorio Murray Schafer de la Casa de los Sonido de México, reunió el 4 de junio de 2026 a las musicólogas Yael Bitrán Goren y Maby Muñoz Hénonin, así como al investigador Emmanuel Pool Castellanos, bajo la moderación de Fernando Eslava Estrada, investigador de la institución.

Durante la sesión, el público escuchó grabaciones de María Conesa, Esperanza Iris, Ada Navarrete, Fanny Anitúa, Margarita Cueto y Carmen García Cornejo, realizadas entre 1907 y 1926, y restauradas por el equipo técnico de la Fonoteca Nacional, como parte de sus labores de preservación, investigación y difusión del patrimonio sonoro.

Grandes figuras

Al abrir el encuentro, Eslava Estrada subrayó la importancia de visibilizar el trabajo de las mujeres dentro del campo musical. “No vamos a escuchar un audio como quizás sí podríamos disfrutar en alguna plataforma; la restauración que se hace aquí en la Fonoteca Nacional busca respetar la historicidad del documento”, expresó.

La especialista Muñoz Hénonin destacó que las mujeres participaron en la música mucho antes de la aparición de la industria fonográfica. “Las mujeres como cantantes habían conquistado el escenario”, afirmó, al explicar que la voz fue uno de los primeros espacios. “Antes de que grabaran sus voces estaban ahí, en los escenarios, circulando”.

En ese sentido, considera que la preservación de dichos registros rastrea trayectorias que de otro modo quedarían incompletas en la historia musical. A lo largo de la sesión se abordaron las trayectorias de figuras como Margarita Cueto, cantante mexicana que grabó en Estados Unidos; María Conesa, conocida como “La Gatita Blanca” y figura central del teatro de revista; Esperanza Iris, empresaria teatral; Ada Navarrete, soprano yucateca con carrera internacional; Fanny Anitúa, contralto, maestra e institución del canto mexicano, y Carmen García Cornejo, intérprete vinculada con la Orquesta Típica de Miguel Lerdo de Tejada.

Al cierre del encuentro, Muñoz Hénonin agradeció el trabajo de la Fonoteca por garantizar el acceso a los archivos históricos. “La Fonoteca se ha dado el trabajo de rescatar estas y otras muchísimas cosas; hoy estamos hablando de estas grabaciones y de poder dar sonoridad a eso que investigamos”, refirió.

Eslava Estrada recordó que la institución conserva y pone a disposición del público los materiales restaurados, y señaló que aún queda mucho por investigar sobre la presencia de las mujeres en la música, como cantantes e intérpretes, además de técnicas de grabación, productoras y agentes fundamentales de la vida sonora del país.

Eslava Estrada recordó que la institución conserva y pone a disposición del público los materiales restaurados, y señaló que aún queda mucho por investigar sobre la presencia de las mujeres en la música, como cantantes e intérpretes, además de técnicas de grabación, productoras y agentes fundamentales de la vida sonora del país.