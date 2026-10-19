Rinden homenaje a Roger von Gunten

El Inbal y la Secretaría de Cultura rindieron un homenaje póstumo al pintor y escultor Roger von Gunten, quien falleció en febrero del presente año.

Gunten nació en Zürich, Suiza, en 1933 y hacia 1957 los paisajes, el color y la cultura de México lo llevaron a establecerse en el país, en el que más tarde se integró al movimiento de La Ruptura. En 1980 adquirió la nacionalidad mexicana y para 2014 le fue concedida la Medalla Bellas Artes, máximo galardón en las artes plásticas que se otorga a través del Inbal.

En torno a su legado se han realizado más de 120 exposiciones individuales y más de 200 muestras colectivas nacionales e internacionales. Sus obras, habitadas por paisajes y mujeres que conviven con extraños animales, plantas, flores exóticas, así como personajes fantásticos que surgen de lo que él denominaba “mitología personal”, se distinguen por el uso expresivo del color y las tensiones entre lo real, lo imaginado, la interpretación subjetiva y la lírica del mundo.

Jornada

En el homenaje, que se llevó a cabo la tarde del 15 de octubre de 2026, la directora general del Inbal, Alejandra de la Paz Nájera, afirmó: “Hoy nos reunimos para recordar y celebrar la figura de un artista fundamental de la modernidad artística de México: Roger von Gunten, quien consolidó a lo largo de décadas una rigurosa producción y un universo pictórico autónomo y genuino. Su obra, está regida por la libertad romántica y la poética de la imaginación que desafía las lecturas lineales del espacio”.

Siempre vigente

De la Paz sostuvo que el legado del artista continuará en diálogo de las miradas del mundo, ya que su aportación “no fue solamente una ruptura formal, sino la apertura de las fronteras hacia un nuevo lenguaje visual”. Asimismo, resaltó que “para el Inbal el diálogo con la gran obra de Gunten ha sido histórico y permanente, al ser testigo y resguardo de su evolución”.

Ives von Gunten, su hijo, agradeció que el Inbal, órgano de la Secretaría de Cultura del gobierno de México, sea la casa que acoge el homenaje a su padre, un creador con una filosofía muy particular para solucionar los problemas de la vida. “Él tenía un concepto que se llamaba X libre, y decía que, si pudiéramos dibujar la vida humana, veríamos una línea horizontal con responsabilidades, problemas y obligaciones, y una línea vertical con el ímpetu por vivir y por alcanzar la felicidad. Por sí solas ninguna se sostiene: la horizontal pesa demasiado para levantarse, y la vertical es demasiado etérea para mantenerse en pie. Sin embargo, si se juntan, se forma una X con brazos y piernas para encontrar su propio equilibrio y avanzar. Así avanzamos los humanos, sosteniéndonos un poco para dar el paso e ir solucionando”, explicó Gunten.

Para el poeta y escritor Homero Aridjis, la pintura de Roger von Gunten “es un itinerario de aquí y de allá, donde el artista se narra a sí mismo y es visto por nosotros en un amanecer con neblina, en una lluvia de primavera, en un paisaje con sortilegios, en una mirada en el monte, en fondos verdes, azules, rojos o amarillos y en la visión de la tierra”.

El gestor cultural Walter Boelsterly compartió algunos recuerdos de su amistad con el artista, el amor que le profesaba a México y resaltó que el homenaje más que merecido es justo, pues fue un creador que se entregó al país a través de su obra. “Sus apuntes, sus dibujos y su ritmo de elaboración tan productivo fue muy importante dentro de su desarrollo pictórico. Recibió una cantidad enorme de premios y distinciones, pero lo que realmente le importaba era lograr la comunión y la simbiosis de geografía, biodiversidad, arte popular y arte formal. Como artista lo logró y nos dio una enseñanza brutal de cómo se hacían las cosas, además fue honesto y leal con él mismo y con su pintura”, subrayó Boelsterly.