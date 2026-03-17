Ring Royale fue todo un éxito

La Arena Monterrey se convirtió en el epicentro de un espectáculo que combinó deporte, música y entretenimiento. El Ring Royale 2026, organizado por Poncho de Nigris, reunió a influencers y figuras del espectáculo, que subieron al cuadrilátero ante miles de asistentes.

El evento arrancó alrededor de las 18:00 horas y presentó una cartelera que mezcló combates de boxeo amateur, presentaciones musicales y batallas de freestyle. Uno de los momentos musicales más comentados fue la aparición del cantante de regional mexicano Luis R. Conriquez, quien interpretó algunos de los temas más populares de su repertorio, entre ellos “Si no quieres no”, “Triple lavada” y “Presidente”. La actuación del llamado “Rey de los corridos bélicos” encendió el ambiente entre pelea y pelea.

Antes del inicio oficial de los combates, la cantante Elaine Haro fue la encargada de entonar el Himno Nacional Mexicano, marcando el arranque de la función frente a miles de asistentes.

Batallas que marcaron

La cartelera del Ring Royale reunió a varias figuras del entretenimiento digital y del espectáculo. Entre los combates más esperados estuvieron: Alfredo Adame-Carlos Trejo, Karely Ruiz-Marcela Mistral, Aldo de Nigris-Nicola Porcella, Alberto del Río-Chuy Almada, Abelito-Bull Terrier, Ronny-Yoiker, así como Kyliezz y Georgiana contra Alexis y Mvgler y Velvetine.

¿Quiénes ganaron?

La pelea estelar fue protagonizada por Karely Ruiz y Marcela Mistral, quienes se enfrentaron en un combate pactado a tres rounds de dos minutos. Tras un intercambio constante de golpes desde el inicio, los jueces otorgaron la victoria por decisión unánime a Marcela, quien logró imponerse en el enfrentamiento principal de la noche.

Otro de los momentos más mediáticos ocurrió en la pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo, una rivalidad que llevaba más de dos décadas generando polémica pública.

Durante el primer round, Trejo logró mandar a la lona al actor; sin embargo, Adame reaccionó con una serie de golpes que terminaron en nocaut técnico, llevándose la victoria en uno de los combates más comentados del evento.

Resultados de otras peleas

La función también incluyó enfrentamientos entre influencers como: Aldo de Nigris, quien derrotó por nocaut a Nicola Porcella. Chuy Almada, quien venció a Alberto del Río tras la detención del combate. Bull Terrier, quien se impuso frente a Abelito. Kyliezz y Georgiana ganaron el combate en modalidad de parejas.