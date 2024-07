Ringo Starr está cumpliendo sus 84 años y, como cada año desde el 2008, lleva a cabo un festejo masivo en diferentes partes del mundo, donde insta a sus fans a unirse al grito de “amor y paz”.

Los años no pasan en vano y el músico de Los Beatles lo sabe muy bien, por ello, desde hace 16 años, aprovecha el día de su cumpleaños para recordar al mundo la importancia de vivir de forma pacífica y colmados de amor, como bien rezaba una de las canciones más exitosas de su agrupación, “All you need is love”.

Es así que, como ocurre anualmente, desde hace unos días, al baterista convocó a sus fans alrededor del mundo para unirse a la iniciativa Peace and Love. Starr, acompañado de sus seres más queridos, se reúne en alguna ciudad para festejar un aniversario más.