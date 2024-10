Ringo Starr regresa al country

Es casi medio día en el hotel que colinda con la famosa avenida Sunset Boulevard. Ringo Starr, el más juguetón de The Beatles y su baterista legendario, no da tregua, sabe que tiene el tiempo en sus manos y en estos meses lo ha utilizado para revisitar un género que había dejado 50 años atrás: el country.

El músico estrena “Time on my hands”, parte del álbum Look up, que incluye 11 canciones (nueve de ellas escritas por T-Bone Burnett), a estrenarse en enero próximo. ¿Su particularidad? Regresa al género que plasmó en el disco Beaucoups of blues (1970).

A sus 84 años, Ringo no da señas de parar. Su chaqueta y pantalones de tela de jeans, sus tenis y gafas oscuras de rockero, visten a un músico que sigue disfrutando de componer, cantar y tocar la batería frente a todo tipo de generación.

Recién estuvo este verano en México en el Auditorio Nacional con su gira, ¿qué recuerdos se trajo?

¡Fue tan maravilloso tocar en México! El escenario estuvo genial. Toda la gente de la audiencia se la pasó cantando y bailando de pie. ¡Fantástica experiencia!

¿Cree en la frase de que “no existe un minuto en el mundo en que no se escuche una canción de The Beatles”?

Sí, sí lo creo. Y nuestras canciones de The Beatles siguen siendo bajadas en billones en streaming. No millones… ¡billones cada año! Y lo maravilloso es que suenan actuales. En 10 años más se seguirá escuchando el “sonido Beatle” como contemporáneo.

Tras 50 años de no cantar country, ¿por qué abordar ahora este género tradicional de Estados Unidos?

Se remonta a Liverpool, donde crecí, que es la capital del country en Inglaterra. Los jóvenes de 18 años iban y venían en barcos de América como parte del ejército naval. Regresaban con discos y muchos los escuchaban por la radio de la BBC. Nosotros nos enganchamos con el rock & roll porque Luxemburgo tenía la torre de transmisión más potente en el mundo, difundiendo el programa de Alan Freed Music Show desde EU, quien popularizó la palabra rock & roll, pero que también hacía sonar canciones country.

Fue interesante que cuando finalmente nos conocimos John Lennon, George Harrison y Paul McCartney, descubrimos como The Beatles que todos escuchábamos la misma música. Liverpool era un gran lugar para estar musicalmente hablando.

La canción “Look up”, que da también título al álbum, dice: “Mantén la vista en el cielo y no voltees abajo donde están las sombras”. ¿De dónde proviene ese sentimiento positivo para Ringo?

A mí siempre me ha gustado la idea de ver siempre hacia arriba en vez de abajo. Siempre será mejor; porque puedes superar la locura que sucede en tu cabeza y al ver hacia arriba todo lo demás queda atrás de ti. Me sonó como un gran título y entonces le dije a T-Bone que lo destacáramos.

El álbum también tiene “Time on my hands”, que apela más al lamento de las canciones country. Habla de una mujer que se fue... “La mujer se fue, el perro se murió y no tenemos dinero para la rockola”, era la frase que decíamos antes describiendo al country. Esa es una manera simple de describir al country, pero esa sencillez nos lleva a canciones muy emotivas.