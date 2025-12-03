Rivera insiste en amorío con Belinda

Lupillo Rivera insiste en que el supuesto amorío con Belinda sí tiene un sustento verídico y, a pesar de la denuncia legal por presunta violencia digital y mediática, el “Toro del Corrido” sostuvo que no tiene nada que ocultar, por eso los hechos están plasmados en su libro Tragos amargos. “No existe ninguna mentira, todo fue real. Yo no hice nada malo”, asegura.

Para quienes han criticado y hasta se han burlado de sus memorias referentes a su presunta relación con la cantante y actriz, les hizo saber que “a la gente que no le gusta mi libro ni mi historia, que no la lean, que vayan mucho a la chingada, así de fácil”.

De la contrademanda a la intérprete por quien hasta se hizo un tatuaje, en pocas palabras dijo que “todo sigue adelante”, y cuestionado por el hecho de llegar a un punto conciliatorio legal, expresó que no ha tenido contacto con la cantante: “No, ninguno. Estamos esperando nada más”.

Sobre su actual relación con la actriz y modelo dominicana Taina Pimentel, Rivera evitó confirmar el nuevo romance.