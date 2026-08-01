Rivero inicia proceso contra Obregón

La Fiscalía General de Justicia de CDMX dio luz verde para iniciar los dictámenes y el peritajes en el caso de la actriz de doblaje Brenda Rivero contra el actor Alfonso Obregón, la voz de Shrek, por presunto abuso sexual. Rivero y su abogado Gerardo Martín Rincón Flores asistieron a las oficinas del organismo para comenzar con todo el proceso legal necesario.

Testimonio

La joven asegura haber sido abusada por Obregón cuando ella tenía 16 años y él 50. “Estoy nerviosa con todo esto, no ha sido fácil y alcé la voz también por mis compañeros. Ha sido un proceso complicado, difícil, solo espero que todo salga bien y que haya justicia, y que otros compañeros alcen la voz”, apuntó Brenda.

Hasta el momento, nadie de parte de Obregón se ha comunicado con la parte afectada. El litigante apuntó que hay dos personas más que se han comunicado con él acusando a Obregón. “Pero hasta no tener la identidad y las pruebas no puedo decir algo. Es muy fácil decir que es víctima, pero tengo que ver, estos son casos muy delicados”, subrayó.