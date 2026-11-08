RJ Mitte murió por ahorcamiento

La muerte de RJ Mitte, conocido por su participación en la serie Breaking bad, volvió a generar conmoción luego de que se revelaran nuevos detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento.

De acuerdo con información publicada por Page Six, la policía del condado de Cameron, en Texas, dio a conocer los informes oficiales del caso, en los que se confirma que el actor se quitó la vida.

Según el documento, al que tuvo acceso el portal estadounidense, Mitte murió por suicidio mediante ahorcamiento. Fue declarado sin vida el pasado 12 de octubre a las 13:32 horas. Los registros también señalan que se solicitaron una autopsia y pruebas toxicológicas; pero los resultados de estos estudios no fueron incluidos.

Hallazgo

El actor fue encontrado inconsciente en su casa de Brownsville, Texas. Su representante declaró previamente que se trató de un suicidio, aunque en ese momento no se ofrecieron más detalles. “Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad, RJ Mitte”, escribió en un comunicado.

El histrión vivía con parálisis cerebral, una condición que también tenía su personaje en la ficción. A partir de su propia experiencia, Mitte contribuyó a visibilizar la discapacidad y promovió una mayor inclusión y representación de las personas con esta condición.

Aunque nunca lo mostró, fuentes cercanas al famoso revelaron que se encontraba en un momento bastante complicado; y es que no solo se enfrentaba a la falta de oportunidades en Hollywood para las personas con discapacidad, también habría vivido momentos de tensión entre su madre y su prometida Kennedy Suárez.

Los informantes declararon a TMZ que Suárez le habría planteado un ultimátum: elegir entre ella y su madre, lo que generó problemas entre la pareja. RJ y Kennedy se conocieron una década antes de comenzar una relación sentimental en 2020. El 10 de octubre de 2025 anunciaron su compromiso.