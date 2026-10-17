RJ Mitte no verá estreno de su cinta

La última película de RJ Mitte ya está terminada, pero el actor no alcanzó a verla en la pantalla grande. Mitte murió el pasado 12 de octubre en Texas, según los reportes oficiales, la causa de muerte se confirmó como suicidio.

Conocido por dar vida a Walter White Jr. en la serie Breaking bad, protagonizó Cassi, cinta en la que compartió créditos con Dove Cameron y que se estrenará a principios del 2027.

En declaraciones a TMZ, el director y productor Josh Webber reveló que RJ estaba sumamente entusiasmado; incluso, se mantuvo al pendiente de la producción y respaldó al equipo en todos los obstáculos que enfrentaron y que los obligó a retrasar el lanzamiento.

Webber también destacó el trabajo del actor y aseguró que su interpretación le habría dado un impulso sumamente importante para su carrera. “Es un papel que lo catapulta a la fama”, citó el medio estadounidense.

Sin saber que pasará

Mitte logró ver un primer montaje de la cinta, pero lo que más lamenta el productor es que ya no estará con ellos para conocer la respuesta del público. “Es triste saber que RJ no estará allí con todos cuando se estrene la película y que no podrá experimentar el reconocimiento que se merece”, dijo.

Cassi es un thriller psicológico, en el que el romance se convierte en una historia de obsesión, violencia y venganza. Mitte interpreta a Isaac, un empleado de una funeraria solitario y reservado que se enamora de Cassi (Cameron), una mesera. La relación entre ambos toma un rumbo oscuro y deriva en una espiral de violencia y asesinatos en Los Ángeles.

Mientras los investigadores siguen la pista de los crímenes, Isaac comienza a sospechar que Cassi oculta algo y que podría estar involucrada en los homicidios. Entonces debe enfrentarse a una pregunta: hasta dónde está dispuesto a llegar por la mujer de la que se enamoró.