Rob Schneider critica a Bad Bunny

Rob Schneider no se guardó su opinión sobre el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl, que durante el pasado fin de semana dividió a los fanáticos. El actor, quien hace unas semanas criticó a Billie Eilish por su postura anti-ICE en los Grammy, afirmó que la música de antes tenía más calidad.

La reacción de Schneider surgió luego de que un usuario en la red social X se disculpara por la actuación del puertorriqueño, señalando que era difícil de comprender lo que cantaba, a pesar de entender español por ser latino.

El actor compartió el mensaje y aclaró que no quería ser un “viejo cascarrabias” que se queja de la música actual, pero añadió: “¡La música de antes era mejor! Las canciones de los 70 y 80 trataban sobre conocer chicas y conducir coches rápidos. ¡Ahora solo hablan de quejarse o de arrullar el fajo!”.

Schneider también comentó que estaba agradecido de que su español no fuera tan fluido: “El espectáculo de Bad Bunny en el descanso fue la única vez en mi vida que he agradecido que mi español sea pésimo”. Además, se mostró de acuerdo con otro usuario en inglés que señalaba que varias canciones del espectáculo contenían referencias a actos sexuales, consumo de drogas.

Rob Schneider es conocido por su postura republicana y su apoyo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que también expresó su incomodidad por el hecho de que Bad Bunny encabezara el espectáculo de medio tiempo en español.