Rob y Patricia, directo al divorcio

La historia de amor entre la mexicana Patricia Maya y el actor estadounidense Rob Schneider, que esta semana ha terminado tras 18 años, nació como flechazo, pero se cocinó a fuego lento.

Patricia, yucateca de nacimiento, tenía una carrera firme en la televisión nacional como productora de programas como Cuentamelove y Guerra de chistes. Él, en tanto, ya era una figura de la comedia americana gracias a las cintas Este cuerpo no es mío y Animal.

Se conocieron cuando el actor vino a México para promover la película El gran Stan. Se gustaron de inmediato, pese a la diferencia de 26 años en edad. En 2023, Patricia contó que aunque deseaban estar juntos desde entonces, decidieron llevar las cosas con calma. “Tardamos en salir, hablábamos a distancia, por correo electrónico; luego fue esperar para casarnos (cuatro años) y tener hijos, lo llevamos todo tranquilo, con calma”, contó.

Fue ella la que se mudó de país. Y aunque en ese momento pensaba que su inglés era más que aceptable, se dio cuenta que muchas cosas no entendía, así que se metió a clases. Rob, en tanto, nunca aprendió español del todo. Pero el humor de ambos se combinaba para hacer proyectos que gustaran en ambos mercados, como fue la serie Rob y la cinta ¡Qué viaje con papá!

Proyectos en conjunto

En 2022, ambos se coordinaron para codirigir la comedia Amor es amor en locaciones de la Ciudad de México.

En los últimos años, Patricia colaboró en la escritura de la serie Los Colorado, aportando una comedia más internacional, de acuerdo con Gabriel Riva Palacio Alatriste, uno de los directores. La mexicana aceptó que hubo un periodo en el que buscaba ser reconocida sin sentir que era la esposa de Rob, que tenía una carrera y vida propia.

Pero llegó el momento en que comprendió que era su ego el que ahí hablaba. “Dije ‘a quién le importa eso, estoy haciendo lo que quiero, a nadie debo demostrarle nada, es mi vida’. Soy mamá de tiempo completo también, me dedico a disfrutar la vida y a ver proyectos juntos”, declaró en ese entonces.