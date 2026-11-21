Por medio de Instagram, Luisito Comunica denunció públicamente que su contenido en Youtube está siendo clonado en canales generados con inteligencia artificial que, de forma automática, descargan su contenido y lo vuelven a subir a la plataforma en otros canales ajenos a él.

De acuerdo con el creador de contenido, la forma en que están identificando los videos duplicados es a través de las imágenes miniatura, las cuales son generadas con IA y utilizan colores muy vibrantes para describir el contenido, además de que el contenido dura dos horas aproximadamente, al mezclar distintos clips del influencer. “Hemos llegado a una era donde hay que combatir robots con robots”, dijo.

Asimismo, expuso que algunos de los videos clonados ya han generado millones de vistas en Youtube y a pesar de que tanto él como su equipo han tratado de reportar manualmente las cuentas; los videos continúan inundando la plataforma. “Por más que yo los reporte, Youtube no hace nada, no me pela, no le importa”, detalló.

Denuncia canales

Bajo nombres como “Luisito Misterioso”, “Luisito Explorer”, “Luisito Global”, “Luis Zone”, estos canales están reproduciendo de forma maliciosa el contenido de Luisito Comunica en la plataforma y van creciendo rápidamente, ya que los videos se suben con pocas horas de diferencia.

“Me están pirateando mis videos de Youtube. Están saliendo muchísimos”, mencionó el influencer al detallar que los canales ya tienen miles de suscriptores que se confunden y piensan que se trata de su cuenta oficial al ver los videos.

Asimismo, Luisito Comunica adelantó que junto a su equipo se encuentra desarrollando una IA que trabaje en contra de esos canales. “El equipo está diseñando un robot para combatir al robot. Si Youtube está dejando que sus creadores mueran por culpa de estos robots, entonces nosotros vamos a hacer nuestro propio robot para destruirlos”, precisó.

Finalmente, pidió a sus seguidores que continúen reportando las cuentas y los videos cuando el algoritmo les muestre alguno.