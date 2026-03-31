Roban cuadro de Renoir en Italia

El cuadro Les poissons, del pintor impresionista Pierre-Auguste Renoir, fue robado recientemente de la Fundación Magnani Rocca en Mamiano di Traversetolo (Parma).

La noticia fue difundida por TGR Rai, el óleo sobre lienzo, valorado en varios millones de euros, es una de las pocas obras del artista que forman parte de una colección permanente en Italia. Hace unos días, unos ladrones irrumpieron en Villa Magnani, sede de la colección de arte, y robaron la pintura. Los Carabineros están investigando el caso.

La pintura, creada alrededor de 1917, formaba parte de la colección permanente de la Villa dei Capolavori de Luigi Magnani, misma que está integrada por piezas de Gentile da Fabriano, Filippo Lippi, Durero, Tiziano, Rubens, Van Dyck, Goya, Monet, Cézanne, De Pisis, Morandi, Burri, Canova y dos obras de Lorenzo Bartolini.

Actualmente se encuentra en exhibición una muestra sobre el simbolismo en Italia.