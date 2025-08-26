Robbie desea abrir concierto de Oasis

La más reciente gira de Oasis es un éxito, agotando entradas en países como Reino Unido, Irlanda, Chile, Argentina, Brasil y México. Por esta razón, algunas estrellas, como Robbie Williams, han manifestado su interés en unirse al grupo como teloneros.

Durante los años 90, Williams y Liam Gallagher (cantante de Oasis) tuvieron un conflicto, donde ambos se insultaron públicamente. Ahora el intérprete de “Rock DJ” dice dejar atrás los conflictos del pasado para ser su telonero.

Telonero

El cantante en entrevista con ITV News, expresó su deseo de subirse a los escenarios en los conciertos de Oasis como telonero. “No somos exactamente amigos, pero no creo que seamos enemigos. Yo abriría un concierto de Oasis”, dijo Robbie Williams.

La estrella de pop reconoció que la banda conformada por Liam y Noel Gallagher vive su mejor momento y admitió que no puede competir con ellos en este instante. “En este momento que están viviendo son omnipresentes y están en su máximo esplendor. No puedo competir con eso. Así que abriría un concierto de Oasis”, aseveró.

Enemistad

Antes de iniciar su carrera en solitario, Robbie formó parte de la banda Take That, con la que lanzó éxitos como “Relight my fire”, “A million love songs” y “Everything changes”, entre otros.

Al dejar el grupo para comenzar su carrera como solista, Robbie Williams y Oasis coincidieron en el Festival de Glastonbury en 1995, donde fue invitado a subir al escenario a bailar. A partir de este momento comenzaron su amistad. Liam y Robbie fueron vistos juntos socializando, participando en eventos benéficos y jugando futbol, mientras Oasis seguía dominando las listas de éxitos.

Su enemistad comenzó cuando, durante una entrevista, Noel Gallagher de Oasis se refirió a Robbie como “el bailarín gordo de Take That”.

Compitiendo por fama

En 1996, Williams dio tres shows en Knebworth Park, Hertfordshire, agotando todas las entradas por 3 noches consecutivas, mientras que Oasis solo tuvo dos shows. Medios mencionaron que Robbie le habría enviado un par de zapatos de baile a Noel con el mensaje: “Dijiste que dos noches en Knebworth eran historia. Bueno, supongo que tres es pura avaricia”.

En el 2000 la pelea estalló en los Brit Awards, donde el solista retó a Liam a una pelea en un ring diciendo: “Liam, cien mil de tu dinero y cien mil del mío. Subiremos al ring y podrán verlo por televisión”, pero nunca hubo una respuesta de parte de Oasis.