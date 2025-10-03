Robbie padece síndrome de Tourette

Robbie Williams reveló un aspecto desconocido de su vida, ya que aseguró que vive con síndrome de Tourette y lucha cada día con síntomas que nadie ve.

Y es que, a diferencia de los tics, movimientos o sonidos involuntarios que caracterizan este trastorno, a él se le manifiesta con pensamientos que lo abruman. “Acabo de darme cuenta de que tengo síndrome de Tourette. Son pensamientos intrusivos que me vienen. El otro día, mientras caminaba por la calle, me di cuenta de que estos pensamientos intrusivos están dentro del síndrome de Tourette”.

Este diagnóstico se suma a una serie de problemas de salud mental contra los que Williams ha luchado desde hace ya varios años como Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), depresión y ansiedad; las cuales llegan a aterrorizarlo cada que se presenta en público. “Tengo una relación muy complicada con las giras y las actuaciones en vivo. La gente piensa que debería emocionarme, pero en realidad estoy aterrorizado”, agregó.

Williams también habló sobre cómo ha aprendido a esconder sus problemas al proyectar una imagen de seguridad frente al público, aunque su realidad sea otra. “Parezco lleno de bravura y hago grandes gestos, pero en el fondo siento todo lo contrario”, compartió.