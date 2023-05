Robbie Williams, “celestial” e irreverente

Robbie Williams no llegó solo a México. Su “Ángel” —y su irreverencia— lo acompañó y guió todo el tiempo para cautivar a los fans que esperaron ser tocados por el encanto de su ídolo.

El británico de 49 años les hizo la noche. A las 22:00 horas, se apareció en el escenario principal del festival, realizado en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con la canción “Let mi entertaint you” que provocó el alboroto que parecían haber renovado la energía al verlo.

“Gracias, amigos. Ustedes conocen mi vida, ha sido increíble”, expresó el cantante, vestido con una playera blanca de puntos verdes de la selección mexicana de futbol femenil; lucía el número 3.

Pero no todo ha sido “celestial” en su carrera. Robbie recordó sus inicios en la música proyectando un video de la banda en la que se dio a conocer, Take That y pidiendo justo que lo pausaran cuando se veía su trasero desnudo, imagen que se quedó por varios minutos en la pantalla grande, mientras bromeaba con que ya no tiene ese cuerpo a sus 49 años.