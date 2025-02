Tras meses de espera, Better man está a punto de llegar a salas de cine en México. Este filme, con partes musicales, narra los obstáculos y aciertos de la vida de Robbie Williams. El artista ha destacado en la industria por sencillos como “Rock DJ”, “Rule the world”, “Let me entertain you”.

Durante la conferencia de prensa virtual que ofreció Robbie Williams, reveló que cuando recibió el guión de Better man, hizo varios cambios. A diferencia de otros filmes biográficos de celebridades, Robbie confirmó que fue parte de la producción; sin embargo, le dio espacio a Michael Gracey, el director, para que hiciera su trabajo. “Para ser honesto, cuando el genio Michael Gracey viene y te pregunta si quieres hacer una película biográfica y si puede dirigirla, lo primero que haces es decir que sí y lo segundo que haces es apartarte de su camino, así que lo único que hice fue vivir, hablar de esa vida y esperar que fuera representada”, comentó.

Además, Robbie Williams explicó que Jonno Davies logró hacer una interpretación genuina, ya que el actor siempre quiso vivir las experiencias que tenía el artista en sus presentaciones más importantes. “El primer concierto al que fue Jonno Davies fue uno de los míos, cuando tenía nueve años”, contó.