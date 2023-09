El historiador estadounidense Robert Darnton ha señalado que la censura es más fuerte que la represión contra la libertad de expresión, y dijo que su objetivo al estudiarla es poder entender cómo funcionan las personas que censuran, “quiero entender qué piensan, qué hacen, cómo es la manera en la que trabajan”.

Su acercamiento ha sido histórico a partir de tres diferentes regímenes autoritarios en tres diferentes lugares del mundo: la Francia del siglo XVIII, la India británica del siglo XIX y la Alemania del Este, la Alemania comunista del siglo XX. “Creo que la más cercana es la Alemania comunista porque el sistema es muy parecido al sistema que se vive hoy en China y posiblemente al que se vive en Rusia”, dijo el escritor que documenta la historia sobre los libros que han sido prohibidos, ocultados, mutilados o considerados políticamente incorrectos por ciertos sectores o instancias de poder.

Estudia la historia desde el punto de vista de la antropología y desde esa perspectiva ha podido ver que este control en Alemania era una ingeniería social que es característica de las sociedades comunistas.

En todas el fin es prohibir, borrar, controlar. “Es una especie de control muy castrante que sujeta a las personas; sin embargo, no es igual en todos los periodos de tiempo ni en todas las culturas, por la cultura política de los lugares; lo que a mí me interesa es entender, es cómo funciona este control; la forma y la naturaleza de estos regímenes es diferente”, dijo.

Como no conoce bien cómo es la censura en México, habló de Estados Unidos, donde, dijo, hay varios libros prohibidos en escuelas y en bibliotecas, pero no por el Estado, sino por autoridades locales, pero no deja de ser muy desafortunado porque tiene que ver con temas sobre personas transgéneros, homosexualidad o sexo.

“Pienso que puede ser una especie de manipulación de los políticos, y creo que tiene que ver con este populismo que está conectado un poco con Trump y es peligroso, pero espero que este tipo de pensamiento colapse, se desplome”, expresó.