Robert Downey Jr., actor emblema del UCM, quien dio vida a Iron Man, manifestó su intención de demandar a todos los futuros ejecutivos que llegara recrear su imagen con IA.

Así lo expresó en el podcast On with Kara Swisher, en cuya charla reafirmó su postura contra el uso no autorizado de su imagen digital, afirmando que él o sus representantes legales actuarían para proteger su identidad en la pantalla.

Actualmente, el actor monta en Broadway MacNeal, una obra sobre la IA.