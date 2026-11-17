Es un hecho, Robert Pattinson se convertirá en el nuevo James Bond. La noticia fue difundida por las redes sociales de la cinta del Agente 007 que, en esta ocasión, será dirigida por Denis Villeneuve.

Con la concisa frase Robert Pattinson is James Bond, se rompió la incógnita que, desde hace semanas, rondaba por las mentes de aquellos fanáticos de la franquicia del comandante Bond.

Luego de meses de que se rumorara que el papel podía ser interpretado por Callum Turner, Jack Lowden y hasta Harry Styles, Pattinson, a través de un comunicado oficial, agradece la confianza que Amazon MGM y Villeneuve han depositado en él. “James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y que me hayan confiado el papel de 007, es el honor de mi vida, decir que este papel es un sueño hecho realidad, es quedarse corto”, externó.

Talento excepcional

Villeneuve, que también dirigirá a Pattinson en la tercera parte de Dune, ya ha agradecido a todos aquellos que hicieron prueba para dar vida al agente del ficticio Servicio Secreto de Inteligencia Británico, destacando su talento y dedicación durante la etapa de selección. “Mi profundo agradecimiento a los actores que nos acompañaron en este proyecto, estuvimos rodeados de un talento excepcional, pero solo puede haber un 007”, indicó.

El último actor que dio vida a James Bond fue Daniel Craig en cinco cintas de la saga; Casino Royale (2006), Quantum of solace (2008), Skyfall (2012), Spectre (2015) y No time to die (2021).

La nueva entrega de James Bond, además, será producida por Amy Pascal, que trabajó en la saga de Spider-Man, y también por David Heyman, de la saga de Harry Potter.