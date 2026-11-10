Robert y Harry compiten por ser espía

El esmoquin, los martinis y las misiones de alto riesgo son parte de la vida de James Bond, el agente secreto que durante décadas ha conquistado la pantalla grande. Ahora, que Daniel Craig ha cedido el puesto, la pregunta es quién tomará su lugar y dos nombres se han sumado a la lista: Robert Pattinson y Harry Styles.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Pattinson ya habría realizado pruebas de cámara para interpretar al 007 en su nueva cinta.

Según el medio estadounidense el interés por el protagonista de Crepúsculo responde a su trayectoria en películas de alto presupuesto, su experiencia en franquicias exitosas y su cercanía con el próximo director de Bond, Denis Villenue con quien trabajó en Dune: Parte tres.

Acercamiento

Por su parte, Variety confirmó que el cantante británico estuvo en conversaciones con la producción y, aunque no hizo pruebas, lo estás considerando para el papel. Y es que, además de su faceta como estrella pop, Styles también tiene una trayectoria en la pantalla grande. Debutó en 2017 con Dunkerque y protagonizó No te preocupes querida y Mi policía.

Hasta ahora, ninguno tiene asegurado el personaje y tampoco se ha revelado el nombre del nuevo espía.