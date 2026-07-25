Roberto Carlos tranquiliza a sus fans

El cantante brasileño Roberto Carlos fue hospitalizado, según informó su equipo de comunicación. A través de un comunicado difundido en la cuenta de Instagram del intérprete, se dio a conocer que el artista fue sometido a una cirugía de vesícula por videolaparoscopia, previamente programada, la cual se realizó con éxito. “Roberto Carlos se encuentra bien y está siguiendo todas las indicaciones médicas. Su recuperación avanza rápidamente”, aseguraron.

Asimismo, el equipo agradeció las muestras de cariño de sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de pronta recuperación, y aseguró que este procedimiento no afectará la agenda de conciertos que el cantante tiene programada.

El intérprete, de 85 años, se presentará el 15 y 16 de agosto en Río de Janeiro, mientras que del 22 de agosto al 23 de septiembre ofrecerá una serie de conciertos en Sao Paulo.