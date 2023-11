Roberto Palazuelos deja el Hotel VIP

La primera temporada del Hotel VIP llegó a su final, revelando así el nombre del gran ganador: Jawy Méndez. Después de varios días sometido a duras pruebas, el influencer se hizo acreedor a un premio de un millón y medio de pesos y la corona del vencedor.

Aunque la emisión terminó hace apenas unos días, su anfitrión, Roberto Palazuelos, adelantó que ya se trabaja en una segunda temporada; sin embargo, él ya no formará parte del proyecto pues iniciará una nueva etapa de su carrera, ahora dentro de la política.

El llamado “Diamante Negro” confesó que se inscribirá como aspirante a candidato de un puesto federal, por lo que desaparecerá de la televisión durante un tiempo. “Yo estoy a punto de inscribirme a un puesto de elección popular y ya no puedo, por determinado tiempo, estar en la tele, ni dedicarle tiempo a eso. No puedo decir exactamente a qué voy, pero es federal y me voy a inscribir muy próximamente”, dijo.