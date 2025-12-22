Roblox ahora tiene la licencia de FIFA

Gracias a un acuerdo con la FIFA, el título se renueva oficialmente bajo el nombre de FIFA Super Soccer. Anteriormente conocido como Super League Soccer, este proyecto desarrollado por Gamefam ya contaba con cifras impresionantes antes del cambio de nombre: cerca de 9.5 millones de usuarios activos, 1.5 millones de sesiones de juego diarias y un promedio de 11 minutos de interacción por usuario. Estas métricas lo posicionan como una de las experiencias más relevantes dentro del ecosistema de Roblox.

La apuesta por lasnuevas generaciones

El movimiento no es casualidad. Según los responsables de la colaboración, Roblox es el punto de encuentro de las generaciones Z y Alfa, públicos que no se conforman con ser espectadores, sino que buscan ser parte activa de la cultura y el deporte que consumen.

¿Qué ofrece la experienciade FIFA Super Soccer?

El juego mantiene su esquema gratuito y es accesible desde la página oficial de Roblox, así como en las aplicaciones de IOS, Android y consolas. Para jugar, solo es necesario tener una cuenta de Roblox y buscar el título en el navegador interno. La propuesta principal consiste en partidos de 4 contra 4 donde los jugadores pueden utilizar a sus selecciones favoritas. El simulador incluye mecánicas completas como regates, pases, asistencias y disparos a portería, adaptando la esencia del futbol al estilo visual de la plataforma.

Clubes oficiales y elcamino al Mundial 2026

La alianza con la FIFA permite que el juego integre selecciones nacionales oficiales de todo el mundo y algunos de los clubes más reconocidos. Entre los equipos disponibles se encuentran el América, Aston Villa, Union Berlin y Al Nassr, entre otros, los cuales cuentan con sus uniformes y colores institucionales. Además, esta colaboración busca “preparar el camino a la Copa Mundial de la FIFA 2026”, permitiendo que los usuarios consigan accesorios exclusivos para sus avatares durante el evento.

Este acuerdo marca el regreso formal de la Federación Internacional de Futbol Asociación al sector de los videojuegos tras su ruptura con EA Sports. Se suma al reciente anuncio de un título propio para dispositivos móviles desarrollado por Delphi Interactive que llegará a través de Netflix Games.