Roblox llegará a la pantalla grande

La reciente noticia de que Story Kitchen Entertainment, la productora especializada en adaptar videojuegos a cine y televisión, se encuentra desarrollando una película basada en Steal a Brainrot, el famoso minijuego de Roblox, ha despertado la emoción de millones de amantes del metaverso alrededor del mundo.

De acuerdo con el medio estadounidense, Deadline, el estudio cinematográfico ha anunciado que se encuentra en las primeras fases de desarrollo de este nuevo proyecto. Según lo que se reporta, la película incluirá todos los elementos cómicos y caóticos que han convertido al juego de Roblox en un fenómeno internacional desde su lanzamiento en mayo de 2025.

Se espera que el equipo creativo sea el mismo que estuvo detrás de la película de Sonic y que actualmente trabaja en la serie de acción Tomb Raider. Asimismo, Dobig Studios y Spydersammy, creadores del minijuego, estarán involucrados en el proceso de desarrollo del largometraje.

Enigma

Ya que el proyecto sigue en las fases de preproducción, todavía no se tiene una fecha tentativa de estreno, no se ha dado a conocer cuál podría ser la trama de la película, ni tampoco se ha mencionado quiénes podrían ser las y los actores que formarán parte del elenco.

Por el momento, Dmitri M. Johnson y Michael Lawrence Goldberg, cofundadores de Story Kitchen, únicamente han afirmado: “Estamos encantados de llevar Steal a Brainrot a la gran pantalla”.

Desde su lanzamiento en la plataforma, el 16 de mayo de 2025, Steal a Brainrot, se ha convertido en uno de los minijuegos más exitosos de Roblox. El juego consiste en que los usuarios compiten por comprar, coleccionar y robar “brainrots” —versiones “meme” de monstruos, como estilo Pokémon—, con el objetivo de ampliar su colección y obtener multiplicadores más altos y recompensas cada vez más raras.

Para no tener ni un año, el juego ha superado las 56 mil 600 millones de visitas y alcanzó un pico histórico de afluencia con 25.8 millones de jugadores simultáneos en octubre de 2025. También ha sido la inspiración de diversos trends en redes sociales.