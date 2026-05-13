RoboCop, al streaming

Ahora que los títulos cinematográficos de los años 80 y 90 vuelven a tener peso en la televisión y el cine, como la precuela de Rambo, la exitosa emisión sobre It, o la anunciada cinta de He-Man, no podía quedar atrás el robot policía que se adelantó a su época.

Desde 2014, se intentó hacer un remake de este policía del futuro, pero el intento fue fallido y, en 2024, se dio a conocer la noticia de que Amazon MGM Studios traería de nueva cuenta al guardián del orden cibernético.

Hasta el momento, la información sobre RoboCop se libera a cuentagotas y, de entrada, Amazon ha nombrado a Peter Ocko como guionista, productor ejecutivo y showrunner (el alto mando) de la serie, que ya está en desarrollo.

Por otra parte, James Wan, el productor y cineasta responsable de franquicias como Saw, El Conjuro e Insidious, producirá la serie a través de su empresa Atomic Monster.

Aunque en un principio se señaló que el reebot del policía mitad humano, mitad máquina se vería en una película, versiones extraoficiales aseguran que Amazon lo llevará al streaming en una serie; lo que ha dividido las opiniones es que la serie no mostrará de entrada a Alex Murphy (el oficial que será después la máquina de la ley), sino que sería un thriller corporativo centrado en OCP, la empresa que apostó por el proyecto “Robocop”, pero que la corrupción la tiene infiltrada.

De esta forma, aunque la serie llevaría el nombre, en un principio se descartaría la presencia de RoboCop, algo que no tendría muy contento a los fans de la saga, quienes desean ver al justiciero desde el primer capítulo.