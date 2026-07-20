Robot completa el primer ensayo de cirugía

En lo que respecta a los robots de asistencia quirúrgica, en la actualidad predominan los equipos especializados y de alto costo, diseñados exclusivamente para la cirugía, como el Sistema quirúrgico da Vinci. Estos robots, debido a su alto rendimiento, tienen un precio elevado y, además, requieren consumibles específicos, contratos de mantenimiento y formación, por lo que el número de centros sanitarios que pueden incorporarlos es limitado.

En este contexto, se vislumbra la posibilidad de que los robots humanoides de uso general se conviertan en una nueva opción para la asistencia quirúrgica. Un equipo de investigación de la Universidad de California en San Diego (UCSD) han practicado con éxito una colecistectomía laparoscópica en cerdos vivos mediante el control remoto del robot humanoide Unitree G1, disponible en el mercado a un precio más asequible que los equipos especializados.

Dado que los robots tienen una estructura corporal similar a la de los seres humanos, existe la posibilidad de que puedan utilizar directamente los quirófanos y los instrumentos diseñados para personas. En el ámbito sanitario, donde la escasez de personal es cada vez más grave, se considera que los humanoides de uso general, si son capaces de hacer no solo intervenciones quirúrgicas, sino también una amplia gama de tareas como la atención al paciente y el traslado dentro del hospital, ofrecerían ventajas tanto desde el punto de vista económico como operativo.

“Los robots humanoides, capaces de funcionar de forma remota o autónoma, ofrecen una posibilidad realista de ampliar el acceso a intervenciones quirúrgicas importantes para pacientes que, de otro modo, no podrían someterse a ellas”, explica Michael Yip, profesor de la UCSD y director de la investigación. “Esto podría contribuir a resolver la crisis sanitaria no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial”.

Primer éxito en un ser vivo

Se hicieron dos intervenciones quirúrgicas, ambas en el Centro de Simulación Quirúrgica de la UCSD, bajo la supervisión de un veterinario encargado de la anestesia. Según se ha informado, la primera fue practicada por un equipo formado por un robot humanoide y un asistente quirúrgico humano, mientras que la segunda corrió a cargo de un equipo de dos robots humanoides que trabajaron en paralelo. En ambos casos, los cirujanos humanos controlaron los robots de forma remota y las intervenciones se completaron sin necesidad de recurrir a la cirugía laparoscópica convencional ni a la cirugía abierta.

Cabe destacar que los robots humanoides no utilizaron instrumentos especiales diseñados exclusivamente para ellos, sino instrumentos laparoscópicos comerciales idénticos a los que usan los cirujanos humanos. El objetivo es aprovechar tal cual los quirófanos y el instrumental diseñados para humanos, haciendo que los robots sujeten los instrumentos mediante un soporte específico adaptado a sus manos.

Sin embargo, el robot no se encargó de todos los pasos del procedimiento. Los pasos de sujetar el conducto vesicular con una pinza y ligar la arteria vesicular los llevó a cabo un cirujano humano, ya que no existían instrumentos robóticos adecuados para ello.

Dado que los robots humanoides pueden hacer una amplia gama de tareas que los humanos son capaces de realizar, como caminar o transportar objetos, se espera que no solo intervengan en la cirugía propiamente dicha, sino que también se encarguen de tareas auxiliares, como la recogida de instrumentos o la limpieza del quirófano. El equipo de investigación, que también tiene en perspectiva el desarrollo de robots autónomos de asistencia quirúrgica, seguirá investigando si los robots humanoides pueden convertirse en un apoyo para el sector sanitario, que sufre una escasez crónica de personal.