Rock en tu Idioma revivió el género

Sabo Romo, más que ser el bajista de Caifanes, es un visionario y un nostálgico, aunque él nunca se ha determinado así. Se refugió en la música cuando su madre trascendió; se convirtió en el dolor de cabeza de su padre, solo en un principio, pues, una noche, cuando su progenitor se dignaba a conversar con él por una llamada escolar que había recibido, un viraje argumentativo del joven, que ejecutó una canción italiana, provocó que el hombre derramara un par de lágrimas por el orgullo que supuso ver que la música no era solo un berrinche de “Chava”.

Hoy, Sabo sigue forjando esa convicción, lo que lo convocó a abandonar los estudios formales y lo llevó a reunir a los máximos representantes del rock nacional que dieron conclusión al proyecto de Rock en tu Idioma.

Un espectáculo inigualable

Sin importar la vasta carrera que lo respalda, el bajista abrió el show con su reversión de “Viento”, a dueto con María Barracuda que, con su voz hipnótica se adueñó del tema de 1988 que catapultó a la banda que, en principio, estuvo conformada por Saúl Hernández, Alfonso André, Sabo Romo y Diego Herrera.

María Barracuda se dijo honrada de interpretar temas como “Ni tú nadie” y “Florecita rockera”; en esa última, acompañada de la voz de Cecilia Toussaint, quien, a su vez, revivió su exitosa canción “Carretera”.

Los ánimos se exaltaron cuando Piro Pendás, líder de Ritmo Peligroso, salió al escenario y dijo su característica frase “¿Cómo está la banda?”; cantó el tema “Contaminados”, y expresó: “No será el último rock en nuestras vidas”, generando la ilusión de sus fans de que su grupo vuelva pronto a los escenarios.

Bon, de Bon y los Enemigos del Silencio, hizo honor a su mote, cuando interpretó “Voy a buscar”, una versión aún más magistral que la que grabó con su grupo hace 37 años. Sergio Santacruz, con su prolífica ejecución del bajo, encendió el Auditorio Nacional como su interpretación de “La muralla verde”, de los Enanitos Verdes, dedicada al líder del grupo español, Marciano Cantero, el intérprete original del tema que murió en 2022, cuando el proyecto de Rock en tu Idioma estaba en su apogeo.