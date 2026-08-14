Rod Stewart no vendrá a México

Rod Stewart canceló sus conciertos en México debido a un periodo de recuperación recomendado por sus médicos, luego de someterse con éxito a un procedimiento para colocarle un stent coronario.
Ocesa informó que el cantante británico no podrá presentarse el 9 de septiembre en Monterrey, el 11 de septiembre en Guadalajara y el 13 de septiembre en Ciudad de México, fechas que estaban contempladas en su gira.
De acuerdo con el comunicado, tras una evaluación médica, Rod Stewart fue sometido a un procedimiento rutinario para la colocación de un stent coronario. Sus médicos se encuentran satisfechos con su evolución y el artista ya retomó sus actividades cotidianas con normalidad.
Atiende recomendaciones
Sin embargo, por recomendación médica, deberá tomarse las próximas cuatro semanas para recuperarse completamente y recuperar su condición física antes de regresar a los escenarios. “Ya me siento mejor y estoy recuperándome muy bien. Quiero agradecer a los médicos, enfermeras y a todas las personas que me han cuidado de manera extraordinaria. Estoy profundamente decepcionado por tener que perderme estos shows y lamento mucho no poder estar con mis fans, pero espero volver muy pronto a los escenarios para pasarla bien con todos ustedes nuevamente”, expresó Rod Stewart.