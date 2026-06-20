Rodrigo Cachero perdona a Adianez

Han pasado tres años desde que Rodrigo Cachero y Adianez Hernández terminaron su relación, marcada por un escándalo mediático que, en su momento, parecía que no encontraría remedio; ahora, tres años después, ha sanado, perdonado y reconoce que está abierto a volverse a enamorar.

El actor y director de escena aún vive su proceso; los años que anteceden al de hoy, no han sido fáciles, así lo reconoce en entrevista con W , por lo que se inclinó al trabajo, su familia y la salud mental para salir adelante. “Sí, tomé terapia y, la verdad, el trabajo me ha ayudado muchísimo, muchísimo, el estar con mi familia, gracias a Dios tengo mamá, abuelita, tía, tío y... aprovechar el tiempo, de calidad, con mis hijos, los tres, me ha ayudado muchísimo, yo creo que, si hubiera estado solo... no sé qué hubiera hecho”, cuenta.

Infidelidad

En 2023, tanto Cachero, como su primera esposa y madre de su primogénito (Santiago), Larisa Mendizábal, se enteraron que, de tiempo atrás, sin que quede claro qué tanto fue, sus respectivas parejas, se habían enamorado y entablaban una relación extramarital entre ellos.

Ese tiempo, supuso un escándalo para ambas partes y un dolor difícil de atravesar; ahora, a tres años de los acontecimientos, la boda de Adianez con Augusto Bravo y el nacimiento de la hija que comparten, la pequeña Lúa, el actor ha sanado y por los hijos que comparte con la conductora, como compartió como el vespertino, ha aprendido a dejar atrás las rencillas.

“Papá y mamá han tenido muy buena comunicación, siempre funciona para la educación de los niños (Ian y Kai), que son lo más importante para nosotros, como tiene que ser, tenemos dos niños cariñosos, buenos, simpáticos y agradezco que sean así mis tres hijos”, asegura.

Recuperación

Su sanación no ha estribado solo en entender que su expareja ya ha formado una familia con otra persona, si no que, a estas alturas, tiene el deseo de volver a encontrar el amor, anhelo que había bloqueado durante la superación, aunque reconoce que la exigencia de su trabajo le impide salir con asiduidad.

“(El corazón) se ha abierto, pero, ¿a qué hora?, si salgo de aquí (TV Azteca), me tengo que ir con los chamacos, o con mi Santi, pero sí, luego eso no se busca, llega, vamos a ver, ya estoy bien, vamos a darle tiempo al tiempo”, precisó.