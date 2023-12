Para el cineasta Rodrigo García, hijo del escritor Gabriel García Márquez, el problema de varias de las adaptaciones que han hecho sobre la obra de su padre es que le tuvieron demasiado respeto.

Hasta ahora, lo que ha visto de la serie basada en el libro Cien años de soledad, actualmente rodándose en Colombia, lo ha dejado satisfecho. “He visto y leído los primeros guiones, que me parecieron muy buenos. No he visto mucho, pero sí una buena cantidad de pietajes, de escenas y se ve muy bien”, dijo.

“Lo que he visto sí (me ha satisfecho), pero claro, es una adaptación y debe ser así. Creo que muchas de las adaptaciones que se han hecho de los libros de Gabo no funcionaron porque había demasiado respeto al autor, la palabra escrita era como una camisa de fuerza y creo que aquí se han tomado —no quiero decir libertades— pero se han adaptado y es para bien”, comentó Rodrigo García, de 64 años, quien es uno de los latinos más reconocidos en la industria estadounidense.

Cien años de soledad, publicada hace 56 años, sigue a la familia Buendía a lo largo de siete generaciones en el pueblo de Macondo, donde José Arcadio y Úrsula son un matrimonio de primos lleno de presagios y temores, por su parentesco y el mito de que su descendencia podía tener cola de cerdo.