Rodrigo García navega en la locura

Las locuras, una película que se acerca con humor y sarcasmo al universo femenino. El encierro, la salud mental y las presiones familiares ante expectativas no cumplidas ponen a prueba el equilibrio emocional a seis mujeres en este filme dirigido por Rodrigo García.

Renata es el personaje central de la trama. Esta mujer llega al límite de su temple en medio de una tarde lluviosa, al parecer se ha cansado de vivir bajo el estrés de mantenerse con cordura al mismo tiempo que enfrenta las consecuencias de un diagnóstico de bipolaridad.

Desenlace

Renata vive bajo arresto domiciliario, es la consecuencia de una crisis que más que emocional, se volvió un estado mental; siente que cada minuto libra una lucha por mantener su temple, pero todo se hace más difícil exactamente esa tarde.

Las otras mujeres, con sus vidas y sus historias a cuestas en algún momento tienen contacto con Renata, ya sea su psiquiatra, su hermana o alguien que representa un recuerdo romántico, todas se verán tocadas por ella, quien interviene donde cree que se genera una injusticia.

El realizador de Las locuras es hijo del premio Nobel de Literatura 1982, Gabriel García Márquez, y se ha interesado en recrear aspectos del universo femenino y de su visión del mundo. Actúan en este filme hecho en México Cassandra Ciangherotti, Ilse Salas, Ángeles Cruz, Natalia Solián, Fernanda Castillo y Naian González Norvind.