Rodrigo García, rodeado de escritores

El recuerdo que Rodrigo García tiene del cine en su infancia, es la visión de su papá, el escritor Gabriel García Márquez trabajando con su homólogo Carlos Fuentes y Luis Alcoriza.

La imagen por sí sola es atractiva. Él, siendo un niño-adolescente, veía al autor de Cien años de soledad con los de La región más transparente y Mecánica nacional en la elaboración de guiones que terminarían con suerte, reflejados en la pantalla grande. “Recuerdo de niño haber visto ‘Los Hermanos Grimm’, ‘La novicia rebelde’, ‘Mary Poppins’, las películas de esa época, pero no fui tan de estos cinéfilos desaforados”, narra García, de 64 años.

“Me gustaba el cine, me gustaba el teatro y los libros; más bien tengo recuerdos de mi padre en la casa, trabajando con guionistas con gente como Carlos Fuentes, Luis Alcoriza, pero a pesar de que era un amante del cine, no fui uno de estos adolescentes cinéfilos”, subraya.

Indudablemente al llamado séptimo arte lo tenía en la sangre. Así que no fue raro que primero fuera cinefotógrafo en filmes como Lola y Danzón, ambas realizadas en los 80 por María Novaro, actual directora del Instituto Mexicano de Cinematografía.

Ya “grande”, según las propias palabras de Rodrigo que estaba por llegar a su cuarta década de vida, se interesó por quien dijera “acción”. “Me empezó a ocurrir que me interesaba más el trabajo con los actores, con la historia, con la puesta en escena”, apunta.

Empezó en EU en el 2000 y la cinta Con tan solo mirarla en cuyo reparto estaban Glenn Close, para entonces nominada a cinco premios Óscar incluyendo su trabajo en Relaciones peligrosas, Cameron Díaz y Calista Flockhart. Ya desde entonces se vio su apego a los personajes femeninos fuertes y protagónicos, algo ineludible en su filmografía, como en Nueve vidas, de nuevo con Close; Almas pasajeras, estelarizada por Anne Hathaway y Mother and child, con Naomi Watts.

En Familia, su más reciente filme ahora lanzado en Netflix, echa mano de tres hermanas (Ilse Salas, Cassandra Ciangherotti y Natalia Solián) en una problemática cuando su papá (Daniel Giménez Cacho) anuncia que desea vender su propiedad. Varias de sus actrices han coincidido que si no supieran que el guión es de Rodrigo, pensaría habría sido creado por una mujer, dada la complejidad que siempre les provee.

“No hay más motivo que mi interés por personajes que sirven para contar su historia, no es que esté contando historias de mujeres o sobre la femineidad, sino contando historias que me interesan”, declara García. “Me gustan mucho como instrumentos, como personajes con mi idea (exclusivamente) de esas mujeres, porque no tengo una idea de la mujer en general, pero si de la mía sobre la mujer que quiero contar”.

Familia es su primera película como director en español y filmada en México. Tuvo una corrida comercial pequeña en cines y ahora está en streaming. “Tuve durante mucho tiempo proyectos que quería hacer en EU con familias latinas de aquí, pero es difícil aquí (en el país del Norte) levantar las cosas latinas. Quería filmar en México, pero no hasta que tuviera una historia realmente que tuviera sentido. No era filmar por filmar y cuando surgió ‘Familia’ sentí que se podía hacer como quería”, apunta.

La experiencia le gustó tanto que anda conceptualizando una película y una serie para rodarse en tierras nacionales.