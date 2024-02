La nominación al Óscar puso feliz a Rodrigo Prieto, pero también desde hace más de un año, y principalmente ahora, su mente se centra en la posproducción de Pedro Páramo, ópera prima como director, basada en la novela de Juan Rulfo. Por eso mismo se ha alejado por ahora de propuestas de fotografía cinematográfica y acepta solo aquellas que no le quiten demasiado tiempo, como comerciales.

El creativo mexicano fue contemplado por la Academia de Cine de EU a su principal premio, gracias a su look visual de Killers of the Flower Moon (Los asesinos de la luna), dirigido por Martin Scorsese. “Hace poco iluminé una ópera de Wagner y vaya que fue complicado, es otra cosa. Estoy tomando trabajos cortos mientras termino la película”, dice Prieto.

“Ahora con ‘Páramo’ sigo en el proceso de posproducción, me falta todavía bastante en el área de sonido y efectos visuales, eso me tiene bastante ocupado. No hay fecha definida para entregar, aunque próximamente tendré una junta con la gente de Netflix”, destaca.

La película, que usará IA para el envejecimiento de personajes, narra dos historias: la de Pedro Páramo, un hombre corrupto por la Revolución mexicana, y la de Juan Preciado, quien llega al pueblo de Comala en busca de su padre.

Tenoch Huerta y Manuel García Rulfo interpretan respectivamente a Páramo y Preciado, de acuerdo con información de Netflix, la compañía detrás de la producción. Ilse Salas, Mayra Batalla, Héctor Kotsifakis, Roberto Sosa, Dolores Heredia, Noé Hernández, Yoshira Escárrega y Giovanna Zacarías completan el elenco. El diseño de producción recae en el oscarizado Eugenio Caballero, mientras que la fotografía fue hecha entre Nico Aguilar y el propio Prieto.

El productor Stacy Perskie, quien ha estado detrás de filmes como Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades y La Casa de las Flores, indicó en su momento que la visión de Prieto ha permeado todo y estaría lista para el verano próximo. “Para nada se verá sepia (por la época en que se ubica), la imagen es espectacular, muchos colores”, adelantó el ejecutivo.

Por el Óscar, Prieto va con sus colegas Hoyte Van Hoytema, Robbie Ryan, Matthew Libatique, y Edward Lachman.