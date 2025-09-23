Rodrigo Prieto disfruta la libertad creativa

La colaboración entre la cantante Taylor Swift y el cinefotógrafo mexicano Rodrigo Prieto sigue avante, y ahora es con “The fate of Ophelia”, videoclip de su nuevo sencillo, que llegará a cines en Estados Unidos entre el 3 y 5 de octubre próximo.

Prieto, nominado en cuatro ocasiones al premio Óscar por su labor en filmes como Silencio y Secreto en la montaña, dirigidos por Martin Scorsese y Ang Lee, respectivamente, volvió a ponerse tras la cámara en un material del que únicamente se conoce una imagen de la intérprete de “The man”, en la que luce un vestido tropical rojo y un toque de pedrería en la cabeza. “Fue su ‘mánager’ el que me dijo hace meses que querían que estuviera en él, en qué fechas podía y apartamos un par de semanas. Como no ha salido aún, no puedo decir cómo se verá”, dice Prieto.

“Ella tenía claro lo que quería, en algún momento le dijo a varios del equipo que aprovecharan y probáramos (opciones), hubo mucha libertad creativa, pero las escenas las tenía claras ella, sabía lo que debía ocurrir”, cuenta.

La relación entre Prieto y Swift comenzó en 2020 con el video de “The man”, al que le siguieron “Cardigan” y “Willow”, para el año pasado mostrar “Fortnight”, todos dirigidos por la cantante.

En agosto pasado, Prieto dio algunas señales de una posible colaboración para el nuevo álbum de la cantante, pero no podía dar más detalles por contrato. “Siempre se reinventa, pero lo que no cambia es que la educaron bien sus padres y es una buena persona. Es agradecida con la gente, saluda al crew con autenticidad, no nada más de ‘soy Taylor Swift y les voy a demostrar que soy muy linda’. Su look cambia, pero su corazón no”, expresó en esa ocasión.

El nuevo video forma parte del álbum The life of a showgirl, que se dará a conocer oficialmente el mes próximo.

Por el momento Rodrigo Prieto desconoce si se le pedirá trabajar en otro sencillo. Este fin de semana Prieto fue galardonado con el Ariel, a la dirección de fotografía por su trabajo en Pedro Páramo, que también fue su ópera prima.

Por ahora desconoce si Swift ya vio la cinta y si eso podría hacer que, en algún momento, ella le dejara dirigir alguno de los próximos videoclips.