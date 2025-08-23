Rodrigo Prieto podría colaborar con Taylor

¿Taylor Swift volverá a hacer mancuerna creativa con el cinefotógrafo mexicano Rodrigo Prieto? El técnico sonríe cuando oye la pregunta. Más porque justo esta semana se dio a conocer que la cantante lanzará en octubre su nuevo álbum titulado The life of a showgirl. “Es que no puedo decir nada, estoy en espera, a ver qué pasa”, dice Rodrigo de buen humor.

La relación laboral entre ambos inició en 2020 con el videoclip de “The man”, al que le siguieron los de “Cardigan” y “Willow”, para el año pasado mostrar “Fortnight”, todos estos dirigidos por la cantante. Fue Taylor quien invitó al nominado al Óscar la primera vez y se entendieron. Y desde ahí el mexicano supo que ella traía una visión particular y clara de lo que quería, calificándola como una gran directora.

El nuevo disco prevé algo nuevo en la carrera de Taylor, pero no es algo que sorprenda a Prieto. “Siempre se reinventa, pero lo que no cambia es que, no sé, la educaron bien sus padres y es una buena persona. Es agradecida con la gente, saluda al crew con autenticidad, no nada más de ‘soy Taylor Swift y les voy a demostrar que soy muy linda’. Su ‘look’ cambia, pero su corazón no”, subraya el creativo.

Nominaciones

Prieto asistió al encuentro de nominados al premio Ariel, que anualmente otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Este año, su ópera prima, Pedro Páramo, fue contemplada en 16, entre estas película, dirección y fotografía. La cinta está basada en la célebre novela homónima de Juan Rulfo.