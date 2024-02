Prieto es parte de la gran tradición de fotógrafos mexicanos que han dejado huella en la industria, donde entran leyendas como Gabriel Figueroa o Emmanuel “Chivo” Lubezki, y a él lo caracterizan las tomas épicas, su gran manejo del dolor y su forma de transmitir muchas emociones con una sola imagen.

El mexicano hizo historia en 2023 al participar no en una, sino en dos de las películas más importantes del año, primero creando un mundo color de rosa y lleno de nostalgia para Barbie, y después llevándonos a los años 20 y al corazón de la comunidad Osage en Killers of the Flower Moon, que se llevaron nominaciones a los Golden Globes, Critics’ Choice Awards y más.

Su trabajo habla por sí solo y es la razón por la que, en la actualidad, todo el mundo quiere trabajar con él, incluyendo a grandes directores que buscan su ojo y su estilo a la hora de construir sus universos.

Rodrigo Prieto es un fotógrafo (director de fotografía) y director mexicano, quien ha trabajado en películas, videos musicales, cortometrajes, y en la serie de Netflix que se basa en la novela Pedro Páramo de Juan Rulfo. Prieto es mexicano y nació el 23 de noviembre de 1965, en lo que en ese entonces era el Distrito Federal.

Prieto vive en la ciudad de Los Ángeles, lo cual tiene mucho sentido si consideramos que es una de las ciudades principales para el cine, donde se encuentran también muchos de los directores y actores con los que ha trabajado. Actualmente, el director tiene 58 años.

Rodrigo Prieto ha ganado un total de 21 premios a lo largo de su carrera, incluyendo 4 premios Ariel (Amores perros, Biutiful, Un embrujo y Sobrenatural), además de un premio Golden Camera por parte del International Cinematographers Film Festival Manaki Brothers (Lust, caution), un premio por parte de la Chicago Film Critics Association (Brokeback Mountain), un premio del jurado en el Festival de Cine de San Sebastián (Un embrujo) y un premio por la National Board of Review por su trabajo en Barbie.

Se espera que Barbie y Killers of the Flower Moon se lleven nominaciones al Óscar, así que su lista de premios podría aumentar un poco. Hasta ahora, Prieto ha trabajado con Martin Scorsese (The Irishman, Silencio, Killers of the Flower Moon), Greta Gerwig (Barbie), Pedro Almodóvar (Los abrazos rotos), Alejandro G. Iñárritu (Amores perros, Biutiful, Babel), Ang Lee (Brokeback Mountain y Lust, caution) y Ben Affleck (Argo). Y próximamente vamos a ver su debut como director con la serie Pedro Páramo.

Además, Prieto ha trabajado en videos musicales, como en el video para la canción “Blue Jeans” de Lana del Rey, en el video de la canción “Wake up” de Travis Scott, “MaNyfaCedGod” de Jay-Z, y en varios videos para Taylor Swift, incluyendo “Willow”, “Cardigan” y “The man”. El cinefotógrafo ha recibido alrededor de 110 nominaciones, tanto en ceremonias de premios como en festivales internacionales, según los datos de IMDb.

Su 2024 comenzó también con dos nominaciones a los Critics’ Choice Awards, por Barbie y Los asesinos de la luna, que podrían llevarlo a ser nominado nuevamente a los Premios de la Academia, y le dan posibilidades de ganar su primer Óscar.