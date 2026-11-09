Rogelio Naranjo a 10 años de su muerte

Rogelio Naranjo fue uno de los caricaturistas mexicanos más destacados al haber realizado miles de cartones políticos que lo llevaron a conquistar reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo de México en caricatura y el premio de la Bienal Internacional del Humor de La Habana, Cuba.

En el marco de décimo aniversario luctuoso, que se cumplirá el 11 de noviembre, sus amigos y colegas le rindieron un homenaje en la Bienal Internacional de Caricatura Tlatelolco.

Actividades

Alina Naranjo, su hija, ofreció un recital de guitarra. Además, el cartonista Ángel Boligán, el académico Sergio Raúl Arroyo, la historiadora de arte Graciela de la Torre y la gestora cultural Alesha Mercado presentarán el libro Cascaritas de Naranjo. “Es un libro muy peculiar, es un libro objeto, es una cajita donde vienen, en este caso son 50 dibujos de Naranjo sobre futbol, que usa como medio para expresar una opinión política”, cuenta Boligán, quien se dice sorprendido pues no conocía que Naranjo tuviera tantas caricaturas de este género en particular.

“Parece que fue ayer”, dice Boligán sobre la partida de su colega, a quien también consideró su maestro —“habíamos muchos naranjitos”—, pero también su vecino y amigo que era como otro miembro de la familia. “Rogelio sigue presente en mí, sigue presente en mi familia también. Fue mi maestro inconsciente, porque no solo le aprendí cómo trabajar en el mundo de la caricatura, sino que le aprendí mucho sobre México, era un amante de su país y tenía una cultura y un conocimiento que en conversación tras conversación nos fue transmitiendo”, detalló el caricaturista.

La precisión en sus ideas, la congruencia de su vida y que transmitía en sus dibujos, el respeto que le tenía a su profesión son algunas de las particularidades de Naranjo que hacen creer a Boligán que el caricaturista “fue un elegido, un animal de otra galaxia”.

Perfil

Naranjo nació en Morelia, en 1937. Estudió pintura en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en cuanto a lo profesional, desarrolló su carrera como caricaturista en Sucesos, El Día, El Mitote Ilustrado, Siempre!, La Garrapata, El Clarín, y al final de su carrera trabajó en Proceso y El Universal.

El Fondo Reservado Rogelio Naranjo fue depositado en el Centro Cultural Tlatelolco.