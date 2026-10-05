Roger Chartier habla sobre la alteridad

El reconocido historiador francés de la cultura escrita, Roger Chartier, impartió la conferencia magistral titulada “Cordones y nudos. Las Cartas de una peruana y los Quipus de las Luces” en las instalaciones de la Biblioteca Nacional de México.

Durante su ponencia, Chartier centró su análisis en la novela epistolar Lettres d’une péruvienne (Cartas de una peruana), escrita por Françoise de Graffigny y publicada a finales de 1747. La obra, que se convirtió en un éxito editorial inmediato y de larga duración en Europa, relata la historia de Zilia, una princesa inca capturada por los españoles en el templo del Sol, cuyas primeras cartas ficticias no están escritas con tinta y papel, sino compuestas mediante los cordones y nudos de los quipus.

Investigación

El investigador francés exploró cómo el Siglo de las Luces y la literatura de ficción europea abordaron el quipu andino en una época en la que la gran mayoría de los autores europeos no tenían contacto físico con estos objetos. A través de la obra de Graffigny y la de otros intelectuales de la Ilustración -como el príncipe napolitano Raimondo di Sangro y sus polémicas defensas de la verosimilitud de los quipus-, Chartier examinó la tensión interpretativa que oscilaba entre ver a los quipus como meras herramientas contables, dispositivos nemotécnicos o formas de escritura simbólica y narrativa.

“Para los letrados de la Ilustración, los Comentarios Reales de Garcilaso de la Vega fueron el puente principal; a través de sus páginas, el quipu dejó de ser visto meramente como un sistema mnemotécnico o contable para ser interrogado como un verdadero lenguaje figurado”, señaló el académico.

Asimismo, el especialista destacó las fuentes históricas e historiográficas que alimentaron la imaginación europea del siglo XVIII, haciendo especial énfasis en los Comentarios Reales del Inca Garcilaso de la Vega, cuyas traducciones al francés e inglés circularon ampliamente por bibliotecas y talleres tipográficos de Ámsterdam, París y otras ciudades del viejo continente.

Hacia el final de la conferencia, en un espacio de diálogo moderado con el público y la transmisión en línea, se abordaron temas como los paralelismos con otras expresiones de registros gráficos y nemotécnicos, la exotización de las culturas americanas en la literatura de ficción europea y la importancia de la investigación antropológica contemporánea para comprender la verdadera dimensión y pluralidad de los quipus en el mundo andino.

“Mientras Garcilaso ofrecía una lectura literaria y noble de los quipus, crónicas de incalculable valor gráfico y testimonial como la de Guaman Poma de Ayala permanecieron en la penumbra, inaccesibles para los debates intelectuales de París”, dijo.

La sesión concluyó con el reconocimiento de las autoridades de la Biblioteca Nacional de México hacia la profunda y rigurosa perspectiva crítica de Chartier sobre los límites de la mirada occidental frente a las formas de transmisión de memoria y escritura no alfabética.